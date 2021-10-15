Сонячно і сухо: якою буде погода 15 жовтня

Найтепліше сьогодні буде на півдні – до +16

У п’ятницю дощів не прогнозують

У п’ятницю, 15 жовтня, в Україні буде сонячно, дощі вдень очікуються лише в Одеській області.

У південних областях вдень +14…+16, вночі +6…+9. Такі дані Укргідрометцентру.

На сході +14…+17 вдень і +7…+10 вночі.

У північних регіонах денна температура повітря на рівні +10…+13, нічна +3…+6.

На заході погода 15 жовтня також буде сонячною. Вдень +10…+12, вночі до +2…+5.

У центрі України у денний час доби очікується +10…+14, у нічний +4…+6.

У Києві сонячно, вдень +12…+14, вночі похолоднішає до +4.

Читайте також: