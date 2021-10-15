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    Сонячно і сухо: якою буде погода 15 жовтня

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    Найтепліше сьогодні буде на півдні &ndash; до +16 - Сонячно і сухо: якою буде погода 15 жовтня
    Найтепліше сьогодні буде на півдні – до +16
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У п’ятницю дощів не прогнозують

    У п’ятницю, 15 жовтня, в Україні буде сонячно, дощі вдень очікуються лише в Одеській області.

    У південних областях вдень +14…+16, вночі +6…+9. Такі дані Укргідрометцентру.

    На сході +14…+17 вдень і +7…+10 вночі.

    У північних регіонах денна температура повітря на рівні +10…+13, нічна +3…+6.

    На заході погода 15 жовтня також буде сонячною. Вдень +10…+12, вночі до +2…+5.

    У центрі України у денний час доби очікується +10…+14, у нічний +4…+6.

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    У Києві сонячно, вдень +12…+14, вночі похолоднішає до +4.

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    Теги: прогноз погоди
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    Сонячно і сухо: якою буде погода 15 жовтня