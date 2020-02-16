У Китаї анонсували початок продажу «потенційних ліків» проти коронавірусу



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У клінічних випробуваннях Favipiravir брали участь 70 осіб, а ліки мають «очевидну ефективність»

Одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Zhejiang Hisun Pharmaceutical повідомила, що отримала дозвіл влади почати продаж противірусного засобу Favipiravir — потенційних ліків проти коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на китайську компанію.

Зазначається, що після того, як препарат з'явиться у продажу, компанія повинна буде продовжити клінічні випробування засобу.

У Міністерстві науки і техніки Китаю заявили, що у клінічних випробуваннях Favipiravir брали участь 70 осіб, а ліки мають «очевидну ефективність».

Перед цим науковці у Китаї заявили, що почали тестувати вакцини проти вірусу Covid-19 на тваринах.

Так, директор біологічного центру комітету з охорони здоров'я Китаю Чжан Сіньмінь розповів, що науковці створили комп'ютерну модель, яка допомогла відібрати з 70 тисяч препаратів 100 для їхнього подальшого вивчення.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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