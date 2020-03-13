У Китаї розповіли, коли виявили перший підтверджений випадок коронавірусу



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Представник Міністерства закордонних справ Китаю припустив, що коронавірус Covid-19 міг бути завезений у китайський Ухань американськими військовими

Перший випадок зараження коронавірусом у Китаї зафіксований в листопаді минулого року. Про це повідомляє новинний сайт South China Morning Post.

Згідно з урядовими даними, 55-річний чоловік у провінції Хубей, можливо, був першим, хто захворів вірусом 17 листопада.

З цієї дати щодня реєструвалося від одного до п'яти нових випадків. До 15 грудня загальне число заражень становила 27, а до 20 грудня це число досягло 60.

Нагадаємо, до цього офіційною версією було, що коронавірус вперше зафіксували в Китаї наприкінці лютого 2019.

Раніше офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю припустив в четвер, що коронавірус Covid-19 міг бути завезений в китайський Ухань американськими військовими.

Як повідомлялось, старший радник уряду КНР та провідний китайський епідеміолог Чжун Наньшань прогнозує, що епідемія нового коронавірусу SARS-CoV-2 може завершитися вже до червня 2020 року. Але для цього всі країни світу повинні мобілізувати свої зусилля для боротьби зі спалахами нового вірусу.

На сьогоднішній день Китай повідомив про новий рекордно низький рівень хворих коронавірусом, за добу заразилися 15 осіб. Епідемія в країні пішла на спад. Всього в Китаї від коронавіруса померли майже 3200 осіб, заражені понад 80 тис.