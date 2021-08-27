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    У Китаї спалахнув хмарочос (відео)

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    Хмарочос налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей - У Китаї спалахнув хмарочос (відео)

    Хмарочос налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей

    Скріншот з відео

    Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хтось у помешканнях, які охопив вогонь

    У китайському місті Далянь загорівся хмарочос Kaixuan International Building. Триває рятувальна операція, перевіряється інформація про можливі жертви, пише китайське видання Sohu.

    Відомо, що спочатку пожежа спалахнула у квартирі на 19 поверсі, після чого вогонь перекинувся на сусідні помешкання.

    За інформацією ЗМІ, для ліквідації вогню було направлено 30 пожежних машин і понад 100 особового складу.

    Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хтось у помешканнях, які охопив вогонь. Про постраждалих внаслідок інциденту та причину загоряння наразі невідомо.

    Дана багатоповерхівка налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей.

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    Теги: пожежа Китай рятувальники будинок
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    У Китаї спалахнув хмарочос (відео)