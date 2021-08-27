У Китаї спалахнув хмарочос (відео)
Хмарочос налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей
Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хтось у помешканнях, які охопив вогонь
У китайському місті Далянь загорівся хмарочос Kaixuan International Building. Триває рятувальна операція, перевіряється інформація про можливі жертви, пише китайське видання Sohu.
Відомо, що спочатку пожежа спалахнула у квартирі на 19 поверсі, після чого вогонь перекинувся на сусідні помешкання.
За інформацією ЗМІ, для ліквідації вогню було направлено 30 пожежних машин і понад 100 особового складу.
Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хтось у помешканнях, які охопив вогонь. Про постраждалих внаслідок інциденту та причину загоряння наразі невідомо.
Дана багатоповерхівка налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей.