У Китаї спалахнув хмарочос (відео)

Хмарочос налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей

Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хтось у помешканнях, які охопив вогонь

У китайському місті Далянь загорівся хмарочос Kaixuan International Building. Триває рятувальна операція, перевіряється інформація про можливі жертви, пише китайське видання Sohu.

Відомо, що спочатку пожежа спалахнула у квартирі на 19 поверсі, після чого вогонь перекинувся на сусідні помешкання.

За інформацією ЗМІ, для ліквідації вогню було направлено 30 пожежних машин і понад 100 особового складу.

Наразі рятувальники перевіряють, чи залишився хтось у помешканнях, які охопив вогонь. Про постраждалих внаслідок інциденту та причину загоряння наразі невідомо.

Дана багатоповерхівка налічує 419 квартир, в яких проживає понад 800 людей.