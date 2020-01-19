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    У світі

    Вже понад 60 хворих на загадкову пневмонію зареєстровано у Китаї

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    Вже понад 60 хворих на загадкову пневмонію зареєстровано у Китаї

    Вісім з них перебувають у важкому стані

    У Китаї зареєстрували ще 17 випадків захворювання невідомою формою пневмонії; таким чином, кількість хворих зросла до 62-ох.

    Про це повідомляє AFP.

    «У неділю влада Китаю повідомила про 17 нових випадків таємничого вірусу, подібного до атипової пневмонії», – йдеться в повідомленні.

    За даними міської влади, цей вірус загалом заразив 62 людини в Ухані. Вісім з них перебувають у важкому стані, 19 виписані з лікарні після одужання, а решта залишаються в ізоляції, отримуючи лікування.

    Раніше повідомлялося, що на пневмонію, викликану коронавірусом, захворіла 41 людина в китайському місті Ухань.

    16 січня в Японії підтвердили перший у країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого стався в Китаї.

    Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.

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