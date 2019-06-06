  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У колонії на Дніпропетровщині збунтувалися ув'язнені - ЗМІ

    • Розсилка
    <div class="post-item__photo-author">П'ятихатська виправна колонія №122</div> - У колонії на Дніпропетровщині збунтувалися ув'язнені - ЗМІ
    П'ятихатська виправна колонія №122
    Фото: 102.dp.ua

    Ув'язнені протестували проти неналежних умов тюремного утримання

    У П'ятихатській виправній колонії стався бунт ув'язнених. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи у четвер, 6 червня.

    Стверджується, що в колонії суворого режиму в селі Красноіванівка сталося масове заворушення в'язнів.

    «Почалося з того, що кілька ув'язнених не вийшли на вечірню перевірку, після цього їх підтримали ще не менше сотні ув'язнених. Ув'язнені протестували проти неналежних умов утримання. Вони викинули і підпалили матраци», - йдеться в повідомленні.

    Пожежу вдалося загасити. Інформації про постраждалих немає. Також невідомо, чи була вирішена ситуація.

    За цим фактом розпочато розслідування. Ведеться перевірка.

    Нагадаємо, в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт, потім у будівлі почалася масштабна пожежа. Також у соцмережі потрапило відео з колонії, яка бунтувала.

    Також повідомлялося, що Мін'юст вирішив розформувати одеську колонію, де збунтувалися в'язні.

     

    Читайте також
    протест колонія розслідування в'язниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ