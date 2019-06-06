У колонії на Дніпропетровщині збунтувалися ув'язнені - ЗМІ



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П'ятихатська виправна колонія №122 Фото: 102.dp.ua

Ув'язнені протестували проти неналежних умов тюремного утримання

У П'ятихатській виправній колонії стався бунт ув'язнених. Про це повідомляє УНН з посиланням на правоохоронні органи у четвер, 6 червня.

Стверджується, що в колонії суворого режиму в селі Красноіванівка сталося масове заворушення в'язнів.

«Почалося з того, що кілька ув'язнених не вийшли на вечірню перевірку, після цього їх підтримали ще не менше сотні ув'язнених. Ув'язнені протестували проти неналежних умов утримання. Вони викинули і підпалили матраци», - йдеться в повідомленні.

Пожежу вдалося загасити. Інформації про постраждалих немає. Також невідомо, чи була вирішена ситуація.

За цим фактом розпочато розслідування. Ведеться перевірка.

Нагадаємо, в Одесі у виправній колонії №51 на Люстдорфській дорозі стався бунт, потім у будівлі почалася масштабна пожежа. Також у соцмережі потрапило відео з колонії, яка бунтувала.

Також повідомлялося, що Мін'юст вирішив розформувати одеську колонію, де збунтувалися в'язні.