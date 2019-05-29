Мін'юст вирішив розформувати одеську колонію, де збунтувалися в'язні



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Найбільш активних арештантів уже вивезли – ув’язнення вони відбуватимуть в інших місцях

Одеську колонію, де напередодні стався бунт ув'язнених, розформують. Таке рішення ухвалило на нараді в Києві керівництво Міністерства юстиції України.

У лікарнях лежать троє шпиталізованих працівників колонії, а загалом за допомогою до медиків звернулися 14 охоронців закладу – всіх, крім найбільш потерпілих, відпустили додому. Двом найважчим доведеться провести на лікарняному ліжку щонайменше 10 днів. «Госпіталізували пацієнта з переломом основи черепа та забоєм мозку, а другий пацієнт зі скальпованою раною і закритою черепно-мозковою травмою. Решта пацієнтів амбулаторні», - розповів головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №11 Микола Турчин.

Це рішення сьогодні ухвалило на нараді в Києві керівництво Міністерства юстиції. В самій установі нині посилені заходи безпеки. Деякі приміщення колонії після пожежі досі знеструмлені. Зросла кількість потерпілих під час протестів.

Самі ув’язнені теж заявляли про потерпілих, але офіційно це не підтверджено. Конфлікт у виправному закладі стався напередодні, засуджені підпалили приміщення чергової частини та автомобіль, а потім забарикадувались у колонії. Свій бунт мотивували поганими умовами утримання та побиттям. Придушувати непокору прибули спецпризначенці. Нині у колонії ситуація контрольована, але самі ув’язнені продовжують скаржитися на бруд, холод, недоїдання та побої. Тому, попри запевнення керівництва закладу, конфлікт не вичерпано.

В обласній прокуратурі розповідають, що численні звернення від ув’язнених 51-ї колонії отримали ще наприкінці минулого тижня – ті скаржилися на утиски, хабарі та маленькі зарплати. Нині це перевіряють слідчі. «Є ряд кримінальних проваджень. Це привласнення, розтрата майна, це одержання неправомірної вигоди, це неналежна виплата заробітної плати, перевищення службових повноважень і службова недбалість», - каже речниця прокуратури Одеської області Інна Верба.

Колишній керівник Державної пенітенціарної служби України переконаний, що в конфлікті винні посадовці колонії. «Останнім часом адміністрація колонії не йшла назустріч засудженим, не вирішувала їх проблем, тому це незадоволення накопичувалося і приблизно п’ять днів тому відбувся відкритий конфлікт», - пояснив Сергій Старенький. За його інформацією, ситуацію «намагалися вирішити його якимись внутрішніми методами» та «запрошували навіть кримінальних авторитетів із свободи», але обурення в’язнів це не зменшило, тож дійшло до відкритого протистояння.

Саме тому керівництво міністерства юстиції на нараді вирішило розформувати колонію і протягом півроку розподілити засуджених по іншим закладах. Про підозру наразі нікому не повідомляли, від виконання службових обв’язків не відсторонювали. П’ятьох ув’язнених, яких адміністрація закладу вважає ініціаторами бунту, вже вивезли з колонії. Подальше покарання вони відбуватимуть кожен в різних закладах.

Джерело: ТСН