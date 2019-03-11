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    У Коростишеві здута вітром покрівля вбила перехожу та травмувала її дочку

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    У Коростишеві здута вітром покрівля вбила перехожу та травмувала її дочку
    Фото: zt.dsns.gov.ua

    Жінку вбило на місці, а дівчину 1995 року народження важко травмувало

    Сьогодні в Коростишеві непогода зірвала з будівлі крамниці шматок покрівлі, який впав на двох жінок. Одна з них внаслідок удару загинула, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

    Сильні пориви вітру здули металевий лист розміром 11×14 метрів з технічної будівлі магазину «Фуршет». Металева покрівля впала на двох жінок, які йшли поруч.

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    Постраждалі виявились матір'ю та дочкою. Жінку вбило на місці, а дівчину 1995 року народження важко травмувало.

    Наразі постраждала у важкому стані знаходиться у реанімаційному відділенні міської лікарні.

    Фото: zt.dsns.gov.ua
    Фото: zt.dsns.gov.ua

    Загалом сьогодні по області зафіксовано 15 інцидентів, що сталися внаслідок ускладнення погодних умов, а внаслідок пошкодження ліній електропередач залишається знеструмленими 151 населений пункт.

    Нагадаємо, синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть спостерігатися у більшості областей України.

    10 березня сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.

    Також 11 березня столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

    У Заводському районі Миколаєва на маршрутку, у якій знаходилось біля 15 людей, впало дерево.

    «З травмами різного ступеню двох неповнолітніх дітей та чоловіка госпіталізовано до лікувальних закладів», - розповіли в ДСНС.

    Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини. Внаслідок падіння дерева у маршрутки проломана передня частина та розбите лобове скло.

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