У Коростишеві здута вітром покрівля вбила перехожу та травмувала її дочку
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Розсилка
Жінку вбило на місці, а дівчину 1995 року народження важко травмувало
Сьогодні в Коростишеві непогода зірвала з будівлі крамниці шматок покрівлі, який впав на двох жінок. Одна з них внаслідок удару загинула, передає Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Сильні пориви вітру здули металевий лист розміром 11×14 метрів з технічної будівлі магазину «Фуршет». Металева покрівля впала на двох жінок, які йшли поруч.
Постраждалі виявились матір'ю та дочкою. Жінку вбило на місці, а дівчину 1995 року народження важко травмувало.
Наразі постраждала у важкому стані знаходиться у реанімаційному відділенні міської лікарні.
Загалом сьогодні по області зафіксовано 15 інцидентів, що сталися внаслідок ускладнення погодних умов, а внаслідок пошкодження ліній електропередач залишається знеструмленими 151 населений пункт.
Нагадаємо, синоптики попереджають про сильні пориви вітру, які будуть спостерігатися у більшості областей України.
10 березня сильний вітер у Києві наробив лиха. Так, вітер повалив кілька дерев і зніс металеву конструкцію, і вони пошкодили автомобілі.
Також 11 березня столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.
У Заводському районі Миколаєва на маршрутку, у якій знаходилось біля 15 людей, впало дерево.
«З травмами різного ступеню двох неповнолітніх дітей та чоловіка госпіталізовано до лікувальних закладів», - розповіли в ДСНС.
Рятувальники за допомогою спецобладнання розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини. Внаслідок падіння дерева у маршрутки проломана передня частина та розбите лобове скло.
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