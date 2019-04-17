У Краматорську «співробітники банку» заволоділи понад 43 тис. грн місцевих мешканців



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Поліція просить у разі отримання смс-повідомлення про блокування картки, або раптового балансу рахунку рівного 0 грн не телефонувати на вказані номери і не називати коди, які надходять у смс

У Краматорську від шахрайських дій фейкових співробітників банку постраждало троє мешканців, які телефоном повідомили особисті дані після чого з їх банківських карток зникали гроші. Про це повідомляє Краматорський відділ поліції Донецької області.

«20 тисяч гривень втратила 47-річна жінка після спілкування з «працівником служби безпеки банка». Під приводом перевірки паспортних даних, аферист дізнався від потерпілої всю необхідну інформацію та викрав з її картки всі гроші. З картки 43-річної жінки «банківські» шахраї зняли 7,5 тисяч гривень, але привід дзвінка був трохи інакший — оновлення даних електронної системи. Потерпіла отримала в смс-повідомленні кілька кодів, які і назвала аферистам. За аналогічною схемою зловмисників втратив свої 16 тисяч гривень 37-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.

Поліцейські наголошують не повідомляти нікому свою особисту інформацію та всі операції з банківськими картками здійснюйте тільки у фінустанові.

У разі отримання смс-повідомлення про блокування картки, або раптового балансу рахунку рівного 00.00 гривень — ні в якому разі не телефонуйте на вказані номери, не називайте коди, які надходять в смс.