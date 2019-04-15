У Києві судять шахрая з Грузії, який ошукав громадян на 200 тис. грн



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Зловмисник телефонував потерпілим і повідомляв, що їх родичам потрібна термінова операція

Київською місцевою прокуратурою №3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 49-річного уродженця Республіки Грузія, який за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми ошукав громадян на суму понад 200 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Зловмисник телефонував потерпілим та, представляючись лікарем-фельдшером, повідомляв, що їх родичам потрібна термінова операція. При цьому аферист переконував людей, що гроші на операції їхнім родичам потрібно передати невідкладно.

Троє потерпілих, будучи введеними в оману шахраєм, віддали йому усі свої заощадження.

Дії чоловіка, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності на території РФ, кваліфіковано за ч.2 ст.190 КК України.

На даний час досудове розслідування відносно зловмисника завершено та обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, нещодавно було повідомлено про підозру чоловіку за спробу ошукати мешканку столиці. Встановлено, що чоловік зателефонував потерпілій на міський стаціонарний номер телефону та, представившись її сином, повідомив, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново потрібні гроші на операцію в сумі понад 6 тис. доларів США.