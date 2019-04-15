  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві судять шахрая з Грузії, який ошукав громадян на 200 тис. грн

    • Розсилка
    У Києві судять шахрая з Грузії, який ошукав громадян на 200 тис. грн

    Зловмисник телефонував потерпілим і повідомляв, що їх родичам потрібна термінова операція

    Київською місцевою прокуратурою №3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 49-річного уродженця Республіки Грузія, який за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми ошукав громадян на суму понад 200 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

    Зловмисник телефонував потерпілим та, представляючись лікарем-фельдшером, повідомляв, що їх родичам потрібна термінова операція. При цьому аферист переконував людей, що гроші на операції їхнім родичам потрібно передати невідкладно.

    Троє потерпілих, будучи введеними в оману шахраєм, віддали йому усі свої заощадження.

    Дії чоловіка, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності на території РФ, кваліфіковано за ч.2 ст.190 КК України.

    На даний час досудове розслідування відносно зловмисника завершено та обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

    Нагадаємо, нещодавно було повідомлено про підозру чоловіку за спробу ошукати мешканку столиці. Встановлено, що чоловік зателефонував потерпілій на міський стаціонарний номер телефону та, представившись її сином, повідомив, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново потрібні гроші на операцію в сумі понад 6 тис. доларів США.

    Читайте також
    прокуратура Київ суд шахрайство гроші Грузія розслідування чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ