У Кремлі заявили, що не займаються питанням приїзду Плотницького до Москви

Пєсков відмовляється коментувати ситуацію з Плотницьким і «ЛНР»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що приїзд ватажка самопроголошеної, терористичної «ЛНР» Ігоря Плотницького до Москви «не є питанням» Кремля. «Приїзд Плотницького в Москву – це не питання, яким займається адміністрація президента», – сказав він. Пєсков наголосив, що, як і раніше, не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький

Пєсков відмовляється коментувати ситуацію з Плотницьким і «ЛНР»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що приїзд ватажка самопроголошеної, терористичної «ЛНР» Ігоря Плотницького до Москви «не є питанням» Кремля.

«Приїзд Плотницького в Москву – це не питання, яким займається адміністрація президента», – сказав він.

Пєсков наголосив, що, як і раніше, не коментує ситуацію з Плотницьким і «ЛНР», повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, 21 листопада в окупованому Луганську стався військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.

Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську.

Повідомлялося, що автомобільний кортеж, в якому перебувають ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький, керівник його адміністрації Ірина Тейцман, голова ДТРК «ЛНР» Анастасія Шуркаєва і низка інших осіб, виїхав з території окупованого Луганська.

Пізніше було оприлюднено відео прибуття Ігоря Плотницького в аеропорт Москви.