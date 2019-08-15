У Кремлі знайшли авіабомбу



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Бомбу виявили при проведенні будівельних робіт на косогорі Тайницького саду з боку Москви-ріки

На території московського Кремля виявили і знешкодили бомбу часів Другої світової війни.

Про це в четвер заявив комендант Кремля Сергій Хлєбніков, повідомляє ТАСС.

«Було виявлено авіаційну бомбу, найімовірніше, часів Великої Вітчизняної війни. Цей снаряд, бомба не вибухнула, була прикрита великим шаром землі», - повідомив він.

За його словами, бомбу виявили при проведенні будівельних робіт на косогорі Тайницького саду з боку Москви-ріки, де за царських часів розташовувався льох для зберігання продуктів і де зараз робили зріз ґрунту під гідроізоляцію.

Раніше українські піротехніки показали, чим російські бойовики заміновують території на Донбасі. Так, піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом тижня вилучили та знешкодили 137 вибухонебезпечних предметів.

Як інформують у пресцентрі, всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучались 4020 разів, обстежено 5551 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знешкоджено 21819 ВНП.