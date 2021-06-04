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    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)

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    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    Фото: Февзі Айсерезлі/Facebook

    Надгробні плити датуються 13 століттям

    У тимчасово окупованому Криму в м.Старий Крим місцеві жителі знайшли стародавнє мусульманське кладовище під міським стадіоном. Про це написав активіст Февзі Айсерезлі на сторінці у Facebook.

    «У Старому Криму виявлено надгробні мусульманські плити, що датуються 13 століттям», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що сліди стародавнього поховання знайдені під міським стадіоном під час будівельних робіт.

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    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)
    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)

    «Роботи, як завжди, велися без узгодження з Комітетом з охорони культурної спадщини. Скільки історичних цінностей знищено під ковшем екскаватора – ще потрібно визначити спеціалістам», – написав активіст.

    Тим часом, на місці мусульманського кладовища в окупованій Росією Євпаторії (Крим) побудують каток, незважаючи на обурення кримських татар. Кладовище розташоване в Євпаторії. Відзначається, що суперечки навколо кладовища тривали кілька місяців, а кримські татари назвали плани окупантів «будівництвом на кістках».

    Водночас так званий «віцепрем'єр-міністр» Криму Євген Кабанов заявив, що на тому місці «немає жодного кладовища». Саме його фірма є забудовником. Зі свого боку«глава« Євпаторії Роман Тихончук уточнив, що знайшов нібито компромісний варіант: частину території, яка пустує, віддадуть під сквер, а решту – під спортивний об'єкт.

    Теги: Крим кримські татари мусульмани поховання
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    У Криму під стадіоном знайшли стародавнє мусульманське кладовище (фото, відео)