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    У Криму винесли вирок кримськотатарському активісту Гафарову

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    <span><span>Діляверу Гафарову дали 10 років в'язниці</span></span> - У Криму винесли вирок кримськотатарському активісту Гафарову
    Діляверу Гафарову дали 10 років в'язниці
    Фото: atr.ua

    Ділявера Гафарова звинуватили в «участі в незаконному збройному формуванні» і засудили до 10 років в'язниці

    Кіровський районний суд анексованого Криму засудив кримського татарина Ділявера Гафарова на 10 років. Про це повідомив журналіст Антон Нумлюк у Facebook.

    Зазначається, що Гафарова звинуватили «в участі в незаконному збройному формуванні» за частиною 2 статті 208 КК РФ.

    За версією слідства, Гафаров в 2016-2018 роках нібито брав участь у кримськотатарському добровольчому батальйоні імені Номана Челебиджихана (зараз - громадське об'єднання «Аскер»), і був учасником економічної блокади Криму.

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    Гафаров був затриманий в анексованому Криму 30 жовтня 2018 року. У суді він заперечував вину і розповів, що організатор загону і власник телеканалу ATR (який мовить у Криму) Ленур Іслямов пропонував йому увійти в загін.

    На каналі Гафаров працював перукарем. На пропозицію власника телеканалу він відповів відмовою, а пізніше звільнився з телеканалу. Після цього недовго попрацював у Києві та повернувся в анексований Крим, де його невдовзі затримали.

    Звинувачення просило для Гафарова 12 років позбавлення волі.

     

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