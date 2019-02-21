У Латвії почали продавати ліки в розстрочку



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Послугою можуть скористатися люди похилого віку у віці від 55 до 75 років

На латвійському роздрібному фармацевтичному ринку з'явилася нова послуга - «ліки в розстрочку», передає УНН з посиланням на bb.lv.

Послугою можуть скористатися люди похилого віку у віці від 55 до 75 років.

«Кредит на ліки» видають людям у віці від 55 до 75 років, у яких немає грошей, щоб придбати всі призначені лікарем рецептурні ліки відразу, але можуть собі дозволити розраховуватися за них поступово», - пише видання.

Послуга доступна без будь-яких додаткових витрат з боку клієнтів. Придбати рецептурні ліки в розстрочку спочатку можна буде в декількох аптеках в Ризі, Даугавпілсі, Цесисі, Єлгаві, Єкабпілсі, Юрмалі, Мадоні, Огре і Талсі, однак, поступово кількість аптек, що надають дану послугу, буде рости.

Купуючи рецептурні ліки в аптеці, клієнт зможе вибирати - платити за них відразу або оформити оплату частинами в банку, якщо загальна сума ліків становитиме від 30 до 150 євро. Розраховуватися за ліки потрібно буде протягом 3-6 місяців з можливістю дострокової виплати. При цьому додаткових плат ніяких стягуватися не буде.

Нагадаємо, чверть грошей на ліки українці витрачають на препарати без доведеної ефективності.

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