У лікарні Черкас через отруєння перебувають 50 дітей та один вчитель
- Сьогодні, 14:34
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Місцева влада стверджує, що стан дітей поліпшується
У Черкасах після отруєння в обласній дитячій лікарні перебувають один вчитель, 50 дітей, з них 11 — у реанімації. Їхній стан поліпшується.
Про це повідомив глава Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко.
Він підкреслив, що дітей забезпечили усім необхідним.
Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. На той момент одна дитина опинилась в реанімації. Наразі навчання у школі призупинено. Причини погіршення стану у дітей встановлюються.
Раніше повідомлялося, що 47 дітей опинились в лікарні, з них 11 - у реанімації.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням учнів однієї зі шкіл.
За фактом отруєння десятків учнів черкаської школи №8 відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».
Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям.
Крім того, 8 травня зранку у Новомосковську Дніпропетровської області на лінійці в школі №6 на погане самопочуття поскаржилися 19 дітей.