У лікарні Черкас через отруєння перебувають 50 дітей та один вчитель

Місцева влада стверджує, що стан дітей поліпшується

У Черкасах після отруєння в обласній дитячій лікарні перебувають один вчитель, 50 дітей, з них 11 — у реанімації. Їхній стан поліпшується. Про це повідомив глава Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко. Він підкреслив, що дітей забезпечили усім необхідним. Як повідомляв «Главком», у черкаській



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Місцева влада стверджує, що стан дітей поліпшується

У Черкасах після отруєння в обласній дитячій лікарні перебувають один вчитель, 50 дітей, з них 11 — у реанімації. Їхній стан поліпшується.

Про це повідомив глава Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко.

Він підкреслив, що дітей забезпечили усім необхідним.

Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. На той момент одна дитина опинилась в реанімації. Наразі навчання у школі призупинено. Причини погіршення стану у дітей встановлюються.

Раніше повідомлялося, що 47 дітей опинились в лікарні, з них 11 - у реанімації.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням учнів однієї зі шкіл.

За фактом отруєння десятків учнів черкаської школи №8 відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».

Президент Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям.

Крім того, 8 травня зранку у Новомосковську Дніпропетровської області на лінійці в школі №6 на погане самопочуття поскаржилися 19 дітей.