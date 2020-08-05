У Миколаєві посилили контроль за дотриманням карантину



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У Миколаєві спостерігаються непоодинокі випадки порушення карантинних обмежень

У Миколаєві продовжують фіксувати нові випадки захворюваності на Covid-19

У Миколаєві посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень через збільшення випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив відділ інформаційного забезпечення міської ради Миколаєва.

«За результатами засідання штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 на території Миколаєва, було ухвалено низку рішень. Так, на території міста посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Стосується це ринків, торговельних центрів, майданчиків роздрібної торгівлі, промислових магазинів, закладів громадського харчування, перукарень, салонів краси, підприємств-перевізників, закладів освіти тощо. Також продовжиться робота з обробки дезінфікуючими засобами зупинкових комплексів», – йдеться у повідомленні.

Дана ситуація пов’язана з тим, що в Миколаєві продовжують фіксувати нові випадки захворюваності на Covid-19 і спостерігаються непоодинокі випадки порушення карантинних обмежень.

Перший заступник міського голови Володимир Криленко зазначив, що в місті за три місяці було зафіксовано 100 випадків зараження коронавірусом, за останніх 10 днів – 81 випадок інфікування, з 1 по 4 серпня – 38 випадків.

Нагадаємо, в Україні 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві.

Коронавірус в Україні

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Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу. За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб. Із них минулої доби - 914 осіб.