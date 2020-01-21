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    У Лондоні прорвало трубу: станцію метро затопило

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    У Лондоні прорвало трубу: станцію метро затопило

    Інцидент стався на Блекфраєрс-роуд, яку закрили для руху

    Через прорив водопровідної труби у південному Лондоні закрили станцію метро Саутуорк.

    Про це повідомляє BBC.

    «Прорив водопровідної труби спричинив сильне затоплення та закриття станції метро Саутуорк на півдні Лондона», - йдеться у повідомленні.

    Усім пасажирам радять скористатися станцією Ватерлоо замість затопленої Саутуорк.

    Інцидент стався на Блекфраєрс-роуд, яку закрили для руху. Дороги поблизу станції завалені уламками і щебенем. Після пошкодження труби діаметром 36 дюймів у багатьох житлових будинків спостерігається низький тиск води у трубах.

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    У Лондоні прорвало трубу: станцію метро затопило
    У Лондоні прорвало трубу: станцію метро затопило
    У Лондоні прорвало трубу: станцію метро затопило

    Як зазначається, через аварію пошкоджена територія близько 1700 квадратних метрів, постраждали близько 20 об’єктів нерухомості.

    «Наші інженери в даний час знаходяться на місці, щоб ізолювати пробоїну і зупинити витік води, тоді ми зможемо повністю оцінити наслідки», – розповіли у комунальній компанії Thames Water.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких були госпіталізовані.

    метро Велика Британія аварія потоп
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