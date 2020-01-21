У Лондоні прорвало трубу: станцію метро затопило



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Інцидент стався на Блекфраєрс-роуд, яку закрили для руху

Через прорив водопровідної труби у південному Лондоні закрили станцію метро Саутуорк.

Про це повідомляє BBC.

«Прорив водопровідної труби спричинив сильне затоплення та закриття станції метро Саутуорк на півдні Лондона», - йдеться у повідомленні.

Усім пасажирам радять скористатися станцією Ватерлоо замість затопленої Саутуорк.

Інцидент стався на Блекфраєрс-роуд, яку закрили для руху. Дороги поблизу станції завалені уламками і щебенем. Після пошкодження труби діаметром 36 дюймів у багатьох житлових будинків спостерігається низький тиск води у трубах.

Як зазначається, через аварію пошкоджена територія близько 1700 квадратних метрів, постраждали близько 20 об’єктів нерухомості.

«Наші інженери в даний час знаходяться на місці, щоб ізолювати пробоїну і зупинити витік води, тоді ми зможемо повністю оцінити наслідки», – розповіли у комунальній компанії Thames Water.

Нагадаємо, ввечері 13 січня у Києві в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких були госпіталізовані.