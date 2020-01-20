  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На червоній лінії київського метро сталася аварія: на станціях тиснява (відео)

    • Розсилка
    Не працювали станції &laquo;Житомирська&raquo; та &laquo;Академмістечко&raquo; - На червоній лінії київського метро сталася аварія: на станціях тиснява (відео)
    Не працювали станції «Житомирська» та «Академмістечко»

    Для пасажирів були закриті дві станції

    Сьогодні, 20 січня, близько 9-ї години не працювали станції «Житомирська» та «Академмістечко» на Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену.

    Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», це пов’язано із технічною несправністю на колії підземки.

    Згодом було повідомлено про відкриття станцій.

    «Техроботи завершено. Рух відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів. Перепрошуємо за незручності!» - інформує пресслужба метрополітену.

    Через цей інцидент на станції метро «Академмістечко» скупчилася велика кількість людей. У соцмережі з'явилося відео зі станції.

    Як повідомлялося, у неділю, 19 січня, на станції метро «Гідропарк» відкрили додатковий вестибюль. Це пов'язано із традицією святкування Водохреща. Роботу метро розширили із метою забезпечити актуальну роботу метрополітену у звв'язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку.

    Було відкрито східний вестибюль, який працював протягом семи годин - з 10:00 до 17:00.

    Читайте також
    Київ метро Гідропарк аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ