На червоній лінії київського метро сталася аварія: на станціях тиснява (відео)



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Не працювали станції «Житомирська» та «Академмістечко»

Для пасажирів були закриті дві станції

Сьогодні, 20 січня, близько 9-ї години не працювали станції «Житомирська» та «Академмістечко» на Святошинсько-Броварській лінії київського метрополітену.

Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», це пов’язано із технічною несправністю на колії підземки.

Згодом було повідомлено про відкриття станцій.

«Техроботи завершено. Рух відновлено у звичайному режимі. Всі станції працюють для пасажирів. Перепрошуємо за незручності!» - інформує пресслужба метрополітену.

Через цей інцидент на станції метро «Академмістечко» скупчилася велика кількість людей. У соцмережі з'явилося відео зі станції.

Як повідомлялося, у неділю, 19 січня, на станції метро «Гідропарк» відкрили додатковий вестибюль. Це пов'язано із традицією святкування Водохреща. Роботу метро розширили із метою забезпечити актуальну роботу метрополітену у звв'язку із очікуваним збільшенням пасажиропотоку.

Було відкрито східний вестибюль, який працював протягом семи годин - з 10:00 до 17:00.

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