У Луценка підтвердили, що суд дозволив затримати Гужву

Суд також надав дозвіл на доправлення Гужви до суду для вирішення питання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою

У понеділок 5 лютого Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на затримання головного редактора сайту «Страна.ua» Ігоря Гужви, який попросив політичного притулку в Австрії. Про це повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган у Twitter. [READ_MORE] Вона наголошує, що суд також надав дозвіл на доправлення Гужви до суду для



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Ігор Гужва у суді

Суд також надав дозвіл на доправлення Гужви до суду для вирішення питання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою

У понеділок 5 лютого Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на затримання головного редактора сайту «Страна.ua» Ігоря Гужви, який попросив політичного притулку в Австрії.

Про це повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган у Twitter.

Вона наголошує, що суд також надав дозвіл на доправлення Гужви до суду для вирішення питання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

«Шевченківським райсудом задоволено клопотання прокурора про звернення застави, внесеної як запобіжний захід в розмірі 1 млн 35 тис. грн до держбюджету. Також надано дозвіл на затримання Гужви з метою приводу до суду для вирішення питання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою», - повідомила Сарган.

05.02.18 Шевченківським райсудом задоволено клопотання прокурора про звернення застави,внесеної як запоб.захід в 1млн 35тис грн до держбюджету. Також надано дозвіл на затримання Гужви з метою приводу до суду для вирішення питання про зміну запоб.заходу на тримання під вартою — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 6 лютого 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який виїхав до Австрії.

Також повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки.

Нардеп Ігор Мосійчук звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка, щоб повідомити про злочин. На його думку, прокурор і слідчий у справі Гужви винні у тому, що головний редактор видання «Страна.юа» зміг виїхати до Австрії.