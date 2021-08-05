У Львівській лікарні відкрили гібридну операційну (фото)

Відтепер пацієнти матимуть змогу отримувати високоспеціалізовану якісну медичну допомогу у безпечних умовах

Гібридна (рентген-ендоскопічна) операційна з’явилася у Львівській обласній клінічній лікарні. Про це заклад повідомив у Facebook.

Зазначається, що відтепер пацієнти матимуть змогу отримувати високоспеціалізовану якісну медичну допомогу у безпечних умовах. Йдеться про ендоскопічні операціі на органах панкреатобіліарної системи, операції стравоходу, шлунку, тонкої і товстої кишки усіх типів складності.

Важливо, що усі втручання відбуваються уві сні під спостереженням лікаря-анестезіолога.

Для пацієнта завдяки малоінвазивному втручанню процес одужання та реабілітації практично зведений до одного дня.

«Ми йшли до цього більше року і сьогодні з гордістю можемо сказати, що все вдалося», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Вінниці закінчують зведення нового корпусу лікарні швидкої меддопомоги. Зараз корпус поступово оснащують обладнанням, а також чекають постачання решти медтехніки та меблів.

Новозбудований корпус поступово оснащують обладнанням, а також чекають постачання решти медтехніки та меблів.

Будівництво нового корпусу лікарні розпочали у жовтні 2017 року.

Нагадаємо, раніше ми інформували, що американець Уолтер Орр Скот, який вже 11 років живе в Україні, придбав у Жмеринці будинок для багатодітної сім’ї, яка до цього орендувала житло у різних господарів.