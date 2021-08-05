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    У Львівській лікарні відкрили гібридну операційну (фото)

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    У Львівській лікарні відкрили гібридну операційну (фото)
    У Львівській лікарні відкрили гібридну операційну (фото)
    У Львівській лікарні відкрили гібридну операційну (фото)
    У Львівській лікарні відкрили гібридну операційну (фото)
    Фото: facebook.com/LvivRegionalClinicalHospital
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    Відтепер пацієнти матимуть змогу отримувати високоспеціалізовану якісну медичну допомогу у безпечних умовах

    Гібридна (рентген-ендоскопічна) операційна з’явилася у Львівській обласній клінічній лікарні. Про це заклад повідомив у Facebook.

    Зазначається, що відтепер пацієнти матимуть змогу отримувати високоспеціалізовану якісну медичну допомогу у безпечних умовах. Йдеться про ендоскопічні операціі на органах панкреатобіліарної системи, операції стравоходу, шлунку, тонкої і товстої кишки усіх типів складності.

    Важливо, що усі втручання відбуваються уві сні під спостереженням лікаря-анестезіолога.

    Для пацієнта завдяки малоінвазивному втручанню процес одужання та реабілітації практично зведений до одного дня.

    «Ми йшли до цього більше року і сьогодні з гордістю можемо сказати, що все вдалося», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у Вінниці закінчують зведення нового корпусу лікарні швидкої меддопомоги. Зараз корпус поступово оснащують обладнанням, а також чекають постачання решти медтехніки та меблів.

    Новозбудований корпус поступово оснащують обладнанням, а також чекають постачання решти медтехніки та меблів.

    Будівництво нового корпусу лікарні розпочали у жовтні 2017 року.

    Нагадаємо, раніше ми інформували, що американець Уолтер Орр Скот, який вже 11 років живе в Україні, придбав у Жмеринці будинок для багатодітної сім’ї, яка до цього орендувала житло у різних господарів.

    Теги: здоров'я Львів будівництво житло
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    У Львівській лікарні відкрили гібридну операційну (фото)