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    У Росії чергова істерика через демонтаж радянських пам’ятників в Україні

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    У Львові демонтували радянський монумент слави - У Росії чергова істерика через демонтаж радянських пам’ятників в Україні

    У Львові демонтували радянський монумент слави

    Фото Радіо Свобода

    РФ направила Україні ноту через декомунізацію меморіалу Другої світової війни у Львові

    Москва направила Києву ноту через плани знищити копію ордена Другої Світової війни на Марсовому полі у Львові. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

    «У зв’язку з планами львівської влади зі знищення копії ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі «Марсове поле»30 липня в МЗС України була направлена нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов’язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів.

    Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян перемоги у великій вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу», – йдеться у повідомленні.

    В РФ заявили, що засуджують «взятий українською владою курс на демонтаж пам’ятників радянським солдатам і самої пам’яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом».

    Нагадаємо, у Львові 23 липня демонтували центральну скульптурну групу радянського монумента слави – дві бронзові фігури – «батьківщини-матері» та червоноармійця, який тримає меч.

    До слова, міністерство закордонних справ Росії обурилося, що у Львові знесли пам’ятник радянського солдата та «Батьківщину-матір».

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    Теги: МЗС Росія Путін Львів памятник
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    У Росії чергова істерика через демонтаж радянських пам’ятників в Україні