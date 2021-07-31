У Росії чергова істерика через демонтаж радянських пам’ятників в Україні

РФ направила Україні ноту через декомунізацію меморіалу Другої світової війни у Львові

Москва направила Києву ноту через плани знищити копію ордена Другої Світової війни на Марсовому полі у Львові. Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

«У зв’язку з планами львівської влади зі знищення копії ордена Вітчизняної війни на військовому меморіалі «Марсове поле»30 липня в МЗС України була направлена нота МЗС Росії з вимогою виконання українською стороною міжнародних зобов’язань і норм національного законодавства щодо захисту та збереження військових меморіалів.

Закликаємо керівництво України відмовитися від фальсифікації історії і спроб позбавити українських громадян перемоги у великій вітчизняній війні, досягнутої спільними зусиллями всіх народів колишнього Радянського Союзу», – йдеться у повідомленні.

В РФ заявили, що засуджують «взятий українською владою курс на демонтаж пам’ятників радянським солдатам і самої пам’яті про їхній подвиг у боротьбі з фашизмом».

Нагадаємо, у Львові 23 липня демонтували центральну скульптурну групу радянського монумента слави – дві бронзові фігури – «батьківщини-матері» та червоноармійця, який тримає меч.

До слова, міністерство закордонних справ Росії обурилося, що у Львові знесли пам’ятник радянського солдата та «Батьківщину-матір».