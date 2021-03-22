Кришка люка вбила 10-річного хлопчика. Мер Львова прокоментував трагедію (відео)

Наразі із батьками хлопчика, що помер, працюють психологи

У Львові через незакріплений каналізаційний люк загинув десятилітній хлопчик. За попередніми даними, комунальників двічі повідомляли про небезпечну ділянку, проте бригада «Львівводоканалу», яка напередодні працювала на місці, лише обгородила ділянку, а не зафіксувала люк.

Наразі за цим фактом порушена кримінальна справа, правоохоронці вивчають усі нюанси події, щоби провести фахове розслідування.

Львівська мерія обіцяє максимально допомогти сім’ї 10-річного хлопчика. Місто висловлює щире співчуття родині, яка втратила сина. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час брифінгу 22 березня.

«Вчора близько 22:00 на вул. Зеленій сталася надзвичайна подія: машина ДСНС їхала на виклик у «Стортлайф» і наїхала на люк, люк вилетів і влетів у машину, яка їхала поруч. На передньому сидінні були батько та 10-річний хлопчик. Дитину вбило на смерть. Це велика трагедія для родини! Мені навіть важко уявити. Таке стається, напевно, раз на мільйон», – зазначив мер.

Садовий розповів, що наразі із батьками працюють психологи. Він додав, що люк був неприкріплений, але обгороджений.

«Хтось зніс це обгородження, і це вивчає поліція. Я переконаний, що поліція проведе якісне розслідування й буде достатньо жорстке покарання для всіх, але це не поверне життя дитини», – сказав Садовий.

Наразі каналізаційний люк помітно огороджений високими та яскравими парапетами. На місці аварії журналісти «5-го» зустріли молодого чоловіка, який напередодні вдень також в’їхав у цей люк. Чоловік викликав поліцію й було складено акт огляду дорожнього покриття, цю заяву правоохоронці передали на гарячу лінію міста.

Як повідомили поліцейські, у той день вони двічі зверталися до комунальників про неналежне маркування аварійного люка, і якби комунальники відреагували вчасно, трагедії можна було б уникнути.

Нині аварію розслідують поліцейські, винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як відомо, 21 березня у Львові в районі вулиці Зеленої службовий автомобіль рятувальників наїхав на каналізаційний люк на дорозі. Кришка люка вилетіла з-під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинув хлопчик, що перебував в салоні автомобіля.