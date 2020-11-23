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    У Львові прощаються з відомим режисером Романом Віктюком

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    Романа Віктюка поховають на Личаківському кладовищі близько 15.00 - У Львові прощаються з відомим режисером Романом Віктюком
    Романа Віктюка поховають на Личаківському кладовищі близько 15.00

    Панахида проходить у Першому театрі, де Віктюк був актором та режисером

    У Львові сьогодні, 23 листопада, поховають на Личаківському кладовищі актора та відомого театрального режисера Романа Віктюка. Про це повідомила племінниця режисера – Катерина Віктюк у соцмережі.

    Панахида проходить у Першому театрі, де Віктюк був актором та режисером.

    «Таймінг подій: 09:00 – винос труни з квартири (пл.Галицька, 7) та переїзд до Першого театру (вул.Гнатюка, 11), підготовка церемонії прощання. 10:00 – церемонія прощання в Першому театрі (вул.Гнатюка, 11). 12:00 – громадська панахида, промови в Першому театрі. 13:30 – винос труни з театру, перехід до Церкви святого Андрія (пл. Соборна, 3-А). По прибуттю – відспівування, молитовний чин. 14:30 остання путь новопреставленого Романа Віктюка. Учасники церемонії похорону слідують за катафалком пішки (родина – на машинах). 15:00 – чин похорону на Личаківському кладовищі», ─ написала племінниця Віктюка.

    Катерина Віктюк зазначила, що під час прощання мають бути дотримані всі карантинні норми, присутні повинні дотримуватись дистанції та бути в захисних масках.

    Як повідомлялося, відомого режисера Романа Віктюка поховають у Львові в родинному склепі.

    Нагадаємо, 17 листопада, у Росії помер відомий театральний режисер Роман Віктюк 85 році життя.

    До відома, Роман Віктюк ─ театральний режисер, педагог, художній керівник Театру Романа Віктюка. Він народився 28 жовтня 1936 року у Львові.

    Також повідомлялося, що стала відома причина смерті Романа Віктюка.

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    Теги: Львів театр артист актор педагог поховання
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