Прощання з Романом Віктюком у Львові. Оприлюднено точний час і деталі

Після переїзду до Москви Роман Віктюк завжди наголошував, що він – українець та завжди розмовляв українською мовою

Після переїзду до Москви Роман Віктюк завжди наголошував, що він – українець та завжди розмовляв українською мовою

Видатного львів’янина поховають на Личаківському цвинтарі

Похорон відбудеться у Львові в понеділок, 23 листопада. Попрощатися з відомим режисером можна буде у церкві святого Андрія на пл. Соборній та у Першому театрі, що на вул. Гнатюка.

Про це повідомила племінниця актора – Катерина Віктюк у соцмережі.

«Інформація щодо прощання з Романом Віктюком у Львові В понеділок, 23 листопада, відбудеться прощання з видатним режисером, людиною Світла, Генієм і Маестро Романом Григоровичем Віктюком. Таймінг подій: 09:00 – винос труни з квартири (пл.Галицька, 7) та переїзд до Першого театру (вул.Гнатюка, 11), підготовка церемонії прощання. 10:00 – церемонія прощання в Першому театрі (вул.Гнатюка, 11). 12:00 – громадська панахида, промови в Першому театрі. 13:30 – винос труни з театру, перехід до Церкви святого Андрія (пл. Соборна, 3-А). По прибуттю – відспівування, молитовний чин. 14:30 остання путь новопреставленого Романа Віктюка. Учасники церемонії похорону слідують за катафалком пішки (родина – на машинах). 15:00 – чин похорону на Личаківському кладовищі».

Катерина Віктюк зазначила, що під час прощання мають бути дотримані всі карантинні норми, присутні повинні дотримуватись дистанції та бути в захисних масках.

Як повідомлялося 18 листопада, відомого режисера Романа Віктюка поховають у Львові в родинному склепі.

Нагадаємо, 17 листопада, у Росії помер відомий театральний режисер Роман Віктюк 85 році життя.

До відома, Роман Віктюк ─ театральний режисер, педагог, художній керівник Театру Романа Віктюка. Він народився 28 жовтня 1936 року у Львові.

Також повідомлялося, що стала відома причина смерті Романа Віктюка.

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