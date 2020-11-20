Відомий голлівудський актор попросив українців про допомогу

Джозеф Гордон-Левітт шукає фотографії України для нового проєкту

Відомий голлівудський актор Джозеф Гордон-Левітт звернувся до громадян України зі своєї сторінки у Facebook.

Актор попросив допомогти йому з новим проєктом, який об'єднає творчих людей зі всього світу.

Він шукає фотографії України для нового проєкту на його сайті HitRECord.

«Привіт, друзі в Україні! Шукаю круті фото України для нового проєкту на моєму сайті HitRECord. Знайдіть декілька фотографій, які ви зробили десь в країні, і додайте їх в проєкт. У цьому проєкті також є пропозиції для письменників і акторів озвучування, якщо вам цікаво. Перейдіть за посиланням вище для отримання додаткової інформації», – написав актор.

До свого посту Джозеф Гордон-Левітт прикріпив фото українських Карпат. Варто відзначити, що українці в коментарях дійсно почали скидати фотографії з України.

Зараз на ресурсі розміщено понад тисяча фотографій України від українців, які відгукнулися на пропозицію актора.

Нагадаємо, що Джозеф Гордон–Левітт знімався в таких фільмах, як «Початок», «Темний лицар: Відродження легенди», «Петля часу», «Лінкольн», «Сноуден», «Життя прекрасне», «500 днів літа» та ін.