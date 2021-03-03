У Львові жінка отримала штраф за торгівлю з рук шкарпетками

Суд примусово викликав львів’янку, але та проігнорувала засідання

Галицький районний суд Львова оштрафував жінку на 102 грн за торгівля з рук у невстановленому місці.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 25 лютого.

За матеріалами справи 17 грудня 2020 року о 13 год. 40 хв. на вул. Куліша, 6Б у Львові жінка здійснювала торгівлю з рук шкарпетками без дозвільних документів.

У судове засідання порушниця не з`явилась, хоча належним чином повідомлялася про час, дату та місце проведення судового засідання. Більше того суд розпорядився примусово її доставити однак місцеві поліцейські не виконали це рішення.

Крім штрафу, жінка заплатить 454 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва оштрафував місцеву мешканку на 850 грн за порушення правил утримання диких тварин. Жінка 3 грудня тримала на вулиці мавпу виду мартишок без вільного доступу до води та їжі.