Суд заслуховує Кличка у справі про розстріл Майдану
Кличко виступає в суді як свідок із боку обвинувачення
Святошинський районний суд Києва заслуховує мера Києва Віталія Кличка у справі про розстріли активістів Майдану. Допит Кличка почався близько 11:30. Кличко виступає як свідок з боку обвинувачення.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Відповідаючи на запитання адвокатів екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану, мер заявив, що лідери опозиційних сил не могли тоді в повній мірі контролювати протестувальників.
«Слова про 100-відсоткове управління Майданом – це перебільшення», – підкреслив він.
Кличко також зазначив, що лідери опозиції на Майдані закликали агресивних протестувальників не піддаватися на провокації, вести себе мирно і не використовувати вогнепальну зброю.
Мер Києва зазначив, що серед мітингувальників були різні групи людей, в тому числі й ті, хто пропонував більш радикальні дії по відношенню до правоохоронців, і ті, хто закликав діяти більш стримано.
При цьому Кличко впевнений, що таких радикальних груп була меншість і вони не впливали на загальний настрій мітингувальників.
Мер також повідомив, що в момент розстрілу активістів вранці 20 лютого 2014 року перебував на зустрічі з європейськими послами в німецькому посольстві в Києві.
Нагадаємо, 10 лютого у Святошинському районному суді заслухали колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка у справі розстрілів на столичному Майдані у лютому 2014 року.
Також у суді планують заслухати як свідків ще Андрія Портнова, Геннадія Москаля.