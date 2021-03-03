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    Суд заслуховує Кличка у справі про розстріл Майдану

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    Мер Києва Віталій Кличко дає свідчення у Святошинському районному суді - Суд заслуховує Кличка у справі про розстріл Майдану
    Мер Києва Віталій Кличко дає свідчення у Святошинському районному суді
    Фото: Андрій Гудзенко, Liga.net

    Кличко виступає в суді як свідок із боку обвинувачення

    Святошинський районний суд Києва заслуховує мера Києва Віталія Кличка у справі про розстріли активістів Майдану. Допит Кличка почався близько 11:30. Кличко виступає як свідок з боку обвинувачення.

    Про це повідомляє РБК-Україна.

    Відповідаючи на запитання адвокатів екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану, мер заявив, що лідери опозиційних сил не могли тоді в повній мірі контролювати протестувальників.

    «Слова про 100-відсоткове управління Майданом – це перебільшення», – підкреслив він.

    Кличко також зазначив, що лідери опозиції на Майдані закликали агресивних протестувальників не піддаватися на провокації, вести себе мирно і не використовувати вогнепальну зброю.

    Мер Києва зазначив, що серед мітингувальників були різні групи людей, в тому числі й ті, хто пропонував більш радикальні дії по відношенню до правоохоронців, і ті, хто закликав діяти більш стримано.

    При цьому Кличко впевнений, що таких радикальних груп була меншість і вони не впливали на загальний настрій мітингувальників.

    Мер також повідомив, що в момент розстрілу активістів вранці 20 лютого 2014 року перебував на зустрічі з європейськими послами в німецькому посольстві в Києві.

    Нагадаємо, 10 лютого у Святошинському районному суді заслухали колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка у справі розстрілів на столичному Майдані у лютому 2014 року.

    Також у суді планують заслухати як свідків ще Андрія Портнова, Геннадія Москаля.

    Теги: Віталій Кличко суд Революція Гідності Беркут
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