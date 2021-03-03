Суд заслуховує Кличка у справі про розстріл Майдану

Кличко виступає в суді як свідок із боку обвинувачення

Святошинський районний суд Києва заслуховує мера Києва Віталія Кличка у справі про розстріли активістів Майдану. Допит Кличка почався близько 11:30. Кличко виступає як свідок з боку обвинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання адвокатів екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів Майдану, мер заявив, що лідери опозиційних сил не могли тоді в повній мірі контролювати протестувальників.

«Слова про 100-відсоткове управління Майданом – це перебільшення», – підкреслив він.

Кличко також зазначив, що лідери опозиції на Майдані закликали агресивних протестувальників не піддаватися на провокації, вести себе мирно і не використовувати вогнепальну зброю.

Мер Києва зазначив, що серед мітингувальників були різні групи людей, в тому числі й ті, хто пропонував більш радикальні дії по відношенню до правоохоронців, і ті, хто закликав діяти більш стримано.

При цьому Кличко впевнений, що таких радикальних груп була меншість і вони не впливали на загальний настрій мітингувальників.

Мер також повідомив, що в момент розстрілу активістів вранці 20 лютого 2014 року перебував на зустрічі з європейськими послами в німецькому посольстві в Києві.

Нагадаємо, 10 лютого у Святошинському районному суді заслухали колишнього голову СБУ Валентина Наливайченка у справі розстрілів на столичному Майдані у лютому 2014 року.

Також у суді планують заслухати як свідків ще Андрія Портнова, Геннадія Москаля.