У Маріуполі окупанти обстріляли будівлю Червоного Хреста

Окупанти у Маріуполі обстрілюють будівлю Червоного Хреста, який намагається співпрацювати з країною-агресором

Російські агресори продовжують чинити у оточеному Маріуполі військові злочини

Свій черговий злочин рашисти, які намагаються захопити і знищити Маріуполь, вчинили проти Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це повідомляється на Telegram-каналі полку «Азов».

«Окупанти цілеспрямовано знищують будівлю, відмічену червоним хрестом на білому тлі авіаційними та артилерійськими обстрілами», – повідомили азовці.

У полку «Азов» нагадали, що такими хрестами відзначаються місця, де можуть перебувати поранені люди, цивільні особи чи зберігаються гуманітарні вантажі.

«Єдиними, хто так порушував правила ведення війни, були війська гітлерівської Німеччини, які також обстрілювали будівлі та транспорт позначені червоними хрестами», – порівняли азовці нинішній путінський режим із нацистським правлінням Адольфа Гітлера у 30-40-х роках минулого століття.

Разом з тим, Міжнародний комітет Червоного Хреста останнім часом усе тісніше співпрацює із країною-агресором. Зокрема, вони самі зізналися, що допомагають російським окупантам незаконно вивозити українців із Донецької та Луганської області на територію Росії. Крім того, Червоний Хрест планує відкрити офіс у Ростовській області, біля кордону Росії з Україною. Також очільник організації у Москві подякував очільнику МЗС Росії Лаврову за «багаторічну позитивну співпрацю».

Втім, зазначили азовці, «співпраця з орками (так називають російських окупантів у соцмережах – ред.) історично має один підсумок – російські бомби на вашому даху».

Нагадаємо, що 16 березня рашисти скинули бомбу на приміщення Маріупольського драмтеатру, де перебували люди. Біля театру на асфальті було написано «Діти», але це не зупинило окупантів. За уточненими даними, у підвалі драматичного театру внаслідок того бомбардування загинуло близьео 300 осіб.

За кілька днів у Маріуполі окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей.

Також кореспондент CNN повідомив про випадок, коли російський військовий вистрелив у обличчя 11-річній жительці Маріуполя.