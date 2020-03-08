  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У МАУ анонсували зміни в розкладі польотів через Covid-19

    • Розсилка
    Багато рейсів МАУ будуть переглянуті вже у&nbsp;другій половині березня-квітня - У МАУ анонсували зміни в розкладі польотів через Covid-19
    Багато рейсів МАУ будуть переглянуті вже у другій половині березня-квітня

    В авіакомпанії рекомендують пасажирам перевіряти статус свого вильоту в особистому кабінеті або у свого туристичного агента перед вильотом

    В авіакомпанії МАУ заявили, що багато рейсів через політику держав, що стосуються зменшення інтенсивності мобільності населення, будуть переглянуті вже у другій половині березня-квітня.

    Про це повідомив у Facebook президент «Міжнародних авіаліній України» Євген Дихне.

    Зміни торкнуться напрямків Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Великої Британії, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії, Данії, других частот на внутрішніх рейсах України.

    «Ми, як завжди, рекомендуємо пасажирам перевіряти статус свого вильоту в особистому кабінеті або у свого туристичного агента перед вильотом. Пасажири, які залишили авіакомпанії контакти для зворотного зв’язку, будуть поінформовані проактивно», — повідомив Дихне.

    Нагадаємо, раніше у МАУ стверджували, що не відчувають зниження пасажиропотоку до Італії через коронавірус.

    авіація літак МАУ авіаперевезення Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ