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    Економіка та фінанси

    SkyUp призупиняє польоти до італійського Турина через коронавірус

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    В авіакомпанії заявили, що&nbsp;не можуть ігнорувати поточну ситуацію та занепокоєння людей - SkyUp призупиняє польоти до італійського Турина через коронавірус
    В авіакомпанії заявили, що не можуть ігнорувати поточну ситуацію та занепокоєння людей

    Авіаперевізник призупинить польоти з 5 березня до стабілізації ситуації з поширенням коронавірусу в Італії

    Українська авіакомпанія SkyUp призупиняє польоти до італійського міста Турин з 5 березня через поширення коронавірусу в Італії. Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

    «Керівництво SkyUp Airlines ухвалило рішення тимчасово зупинити польоти до Турина — напрямку, що знаходиться в зоні зростання випадків зараження новим коронавірусом на території Італії. Зміни вступають в силу 5 березня», - йдеться у повідомленні.

    Генеральний директор SkyUp Airlines Євгеній Хайнацький заявив, що авіакомпанія має великі плани щодо Італії і цьогорічна політна програма передбачає більше 10 напрямків з Києва та регіонів.

    «Але ми не можемо ігнорувати поточну ситуацію та занепокоєння людей, тому скорочуємо авіасполучення з країною до нормалізації ситуації», - підкреслив він.

    Також у авіакомпанії наголошують, що як тільки ситуація стабілізується, SkyUp планує відновити призупинені рейси. Пасажири, які придбали квитки на скасовані рейси, мають звернутися за поверненням коштів або узгодити з перевізником можливість перебронювання на альтернативні рейси перевізника.

    Таким чином, на даний час авіакомпанія SkyUp здійснює одне сполучення з Італією - Київ-Неаполь.

    Нагадаємо, також ірландський авіаперевізник Ryanair скорочує кількість рейсів до Італії через коронавірус з 17 березня по 8 квітня 2020 року.

    Ще Wizz Air масово скасовує рейси в Італію через коронавірус. Авіаперевізник зазначає, що зміни у розкладі авіарейсів до Італії відбудеться у період з 11 березня по 2 квітня.

    станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

    Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

    До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.


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