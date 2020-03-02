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    Економіка та фінанси

    У МАУ стверджують, що не відчувають зниження пасажиропотоку до Італії через коронавірус

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    Загалом до МАУ зверталися 26 громадян про повернення квитків до Італії через коронавірус, - пресслужба - У МАУ стверджують, що не відчувають зниження пасажиропотоку до Італії через коронавірус
    Загалом до МАУ зверталися 26 громадян про повернення квитків до Італії через коронавірус, - пресслужба

    У МАУ наразі не планують обмежувати польотну програму в Італію

     Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) не відчуває зниження пасажиропотоку у зв'язку з інформацією про активне розповсюдження коронавірусу. Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна в пресслужбі авіакомпанії.

    «Є пасажири з квитками на рейси до Італії, які звернулися з проханням переоформити їхні вильоти на пізніші дати. Ми це робимо, як виняток, на термін до двох місяців від початкової дати. Але таких дуже небагато», - зазначили у пресслужбі.

    За даними МАУ, загалом через сторінку авіакомпанії у Facebook було 26 таких звернень, із яких було оформлено п'ять повернень, а 21 квиток переоформлено на інші дати.

    Водночас, у МАУ наразі не планують обмежувати польотну програму в Італію.

    Як повідомлялося, угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скорочує кількість рейсів до Італії з 11 березня до 2 квітня 2020 року у зв'язку зі зниженням попиту через коронавірус.

    За даними італійської влади, станом на вечір неділі 1 березня кількість тих, хто заразився коронавірусом в Італії становила 1 694 людини. Лікування проходять 1 577 осіб, 83 пацієнта вже одужали, а 34 - померли.

    До відома, позов Державіаслужби до МАУ на 28 млн: Верховний суд направив справу на новий розгляд.

    суд Wizz Air МАУ Facebook квиток коронавірус
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