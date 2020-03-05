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    Економіка та фінанси

    SkyUp планує відкрити базу в Одесі

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    З червня 2019 року в Україні діє диференційована ставка: 210 євро для аеропорту Бориспіль і 411 євро для інших аеропортів. - SkyUp планує відкрити базу в Одесі
    З червня 2019 року в Україні діє диференційована ставка: 210 євро для аеропорту Бориспіль і 411 євро для інших аеропортів.

    У компанії зазначили, що вони підтримують ініціативу Міністерства інфраструктури щодо введення єдиної оновленої ставки за аеронавігаційне обслуговування для всіх аеропортів у розмірі 396 євро

    Український лоукостер SkyUp планує відкрити базу в Одесі. Про це повідомили у пресслужбі авіаперевізника.

    У компанії зазначили, що вони підтримують ініціативу Міністерства інфраструктури щодо введення єдиної оновленої ставки за аеронавігаційне обслуговування для всіх аеропортів у розмірі 396 євро.

    Як повідомлялося, з червня 2019 року в Україні діє диференційована ставка: 210 євро для аеропорту Бориспіль і 411 євро для інших аеропортів.

    «Авіакомпанія SkyUp Airlines завжди декларувала прагнення розвивати внутрішнє авіасполучення і регіональні аеропорти. Ми відкрили власні бази в Харкові, Львові, Запоріжжі, а також плануємо відкриття бази в Одесі», — написав співвласник компанії Олександр Альба в Facebook.

    За словами Альби, вони хочуть виконувати рейси в ці регіони і вважають справедливим застосування єдиної ставки до всіх аеропортів.

    Як повідомлялося, SkyUp призупиняє польоти до італійського Турина через коронавірус.

    авіаперевезення Facebook SkyUp коронавірус
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