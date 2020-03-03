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    Економіка та фінанси

    Ryanair скорочує кількість рейсів до Італії через коронавірус

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    У компанії відзначили істотне скорочення замовлень на польоти до Італії і неявку на рейси пасажирів, які раніше забронювали квитки - Ryanair скорочує кількість рейсів до Італії через коронавірус
    У компанії відзначили істотне скорочення замовлень на польоти до Італії і неявку на рейси пасажирів, які раніше забронювали квитки

    Авіаперевізник зменшить кількість перельотів у період із 17 березня по 8 квітня 2020 року

    Ірландська авіакомпанія Ryanair у період із 17 березня по 8 квітня 2020 року скоротить кількість перельотів до Італії через коронавірус.

    У компанії відзначили істотне скорочення замовлень на польоти до Італії і неявку на рейси пасажирів, які раніше забронювали квитки.

    «Клієнтам, які вже забронювали квитки на скасовані рейси, розішлють повідомлення, де їм запропонують перебронювання або компенсацію», - повідомляють у Ryanair.

    Як повідомлялося, також Wizz Air масово скасовує рейси в Італію через коронавірус. Авіаперевізник зазначає, що зміни у розкладі авіарейсів до Італії відбудеться у період з 11 березня по 2 квітня.

    Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

    Всього коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

    Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

    В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.

    Нагадаємо, у МАУ навпаки стверджують, що не відчувають зниження пасажиропотоку до Італії через коронавірус.

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