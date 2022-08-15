У Мелітополі окупанти хочуть зробити з дітей «живий щит» – мер Федоров

Усі мелітопольські школи будуть працювати онлайн за українською програмою

«Влада» тимчасово окупованого Мелітополя вигадала «нові правила» для батьків дітей шкільного віку. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, окупаційна влада змушує батьків писати заяви, що колектив закладів освіти не несе відповідальності за життя дітей. Крім того, місцеві повідомляють про випадок, коли під час складання дітьми російських тестів в одній зі шкіл, до будівлі зайшли російські військові. Метою візиту назвали начебто пошук вибухівки.

Мер Мелітополя наголосив, що всі мелітопольські школи будуть працювати онлайн за українською програмою. Розроблено онлайн-платформу, яка надає можливість дітям навчатись дистанційно.

Нагадаємо, партизани у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області підірвали залізничний міст. Через це російські окупанти кинулись розшукувати патріотів України, які допомагають ЗСУ, проте нікого так і не знайшли.