  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Мелітополі рашисти привласнили супермаркети «АТБ»

    Окупанти у Мелітополі де-факто рейдерські захопили мережу відомих супермаркетів та змінили назву магазинів&nbsp; - У Мелітополі рашисти привласнили супермаркети «АТБ»
    Окупанти у Мелітополі де-факто рейдерські захопили мережу відомих супермаркетів та змінили назву магазинів 
    фото з відкритих джерел

    Окупанти вже встигли змінити вивіску з назвою на фасаді магазину

    В окупованому Мелітополі (Запоріжжя) російські військові демонтували логотип популярної мережі супермаркетів та встановили на фасаді будівлі українського магазину свою назву. Про це повідомили одразу кілька місцевих Telegram-каналів.

    Рашисти вирішили «денацифікувати» супермаркет по вулиці Кірова неподалік місцевого ринку. Спочатку окупанти демонтували букви АТБ з фасаду будівлі.

    А потім почепили на їх місце нову назву. Тепер супермаркет називається «Мера».

    Також на стінах магазину, замість реклами нових товарів, відтепер висять банери, які вітають українців окупованого міста із пропагандистським «святом перемоги».

    До слова, навіть до захопленого та привласненого окупантами магазину люди вже вишикувалися у довжелезні черги. Вочевидь, в окупованому Мелітополі важко купити харчі та речі першого вжитку.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Мелітополі рашисти привласнили супермаркети «АТБ»
    У Мелітополі рашисти привласнили супермаркети «АТБ»
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі хочуть запровадити розрахунок рублями.

    Російські загарбники планують відправити мелітопольських працівників банківської сфери у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії».

    Теги: Запоріжжя росія окупанти окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Мелітополі рашисти привласнили супермаркети «АТБ»