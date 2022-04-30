У Мелітополі рашисти привласнили супермаркети «АТБ»

Окупанти у Мелітополі де-факто рейдерські захопили мережу відомих супермаркетів та змінили назву магазинів

Окупанти вже встигли змінити вивіску з назвою на фасаді магазину

В окупованому Мелітополі (Запоріжжя) російські військові демонтували логотип популярної мережі супермаркетів та встановили на фасаді будівлі українського магазину свою назву. Про це повідомили одразу кілька місцевих Telegram-каналів.

Рашисти вирішили «денацифікувати» супермаркет по вулиці Кірова неподалік місцевого ринку. Спочатку окупанти демонтували букви АТБ з фасаду будівлі.

А потім почепили на їх місце нову назву. Тепер супермаркет називається «Мера».

Також на стінах магазину, замість реклами нових товарів, відтепер висять банери, які вітають українців окупованого міста із пропагандистським «святом перемоги».

До слова, навіть до захопленого та привласненого окупантами магазину люди вже вишикувалися у довжелезні черги. Вочевидь, в окупованому Мелітополі важко купити харчі та речі першого вжитку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мелітополі хочуть запровадити розрахунок рублями.

Російські загарбники планують відправити мелітопольських працівників банківської сфери у Ростов-на-Дону на навчання, а потім на базі українського «Ощадбанку» запустити роботу «Сбербанку Росії».