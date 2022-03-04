Міністр оборони України підтвердив загибель російського генерала

Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала

За підсумками восьми діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадаємо, що інформація про те, що на території України ліквідовано колишнього командира 7-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ Андрія Суховецького, з’явилася у російських соцмережах у середу, 2 березня. А вже 3 березня про смерть Андрія Суховецького повідомили низка російських журналістів та ЗМІ.

Додамо, що в кінці минулого року Суховецький в інтерв’ю пропагандистському ресурсу «Звезда» розказував: «Ми вчимо наших бійців перемагати в режимі онлайн: «побачив – вразив».

Раніше ми повідомляли, що російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.