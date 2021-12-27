Пілот «Мрії» посадив літак майже в нульовій видимості: вражаюче відео

Такі екстремальні приземлення – це справжнє випробування для пілотів

Пілоту найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія», що летів рейсом зі Стамбула до австрійського міста Лінца, вдалося посадити лайнер в густому тумані при нульовій видимості. Про це пише Avianews.

Командир екіпажу Дмитро Антонов та його колеги змогли зробити посадку в аеропорту австрійського міста Лінц в умовах майже нульової видимості. Пілоти приземлялися в густому тумані, а вогні у злітно-посадковій смузі вони змогли побачити лише, коли знизилися до 60 метрів.

За словами Антонова, такі екстремальні приземлення – це справжнє випробування для пілотів.

«Погода жахлива. Той справжнісінький мінімум, з яким льотчик повинен справлятися. Напевно, через об'єктив фотоапарата це ще страшніше. Але диспетчер нам підтвердила, що параметри відповідали, і навіть були вищими за потрібні для нашого літака» – зазначив пілот «Мрії».

Нагадаємо, у Росії протягом 24 грудня сигнал тривоги подали одразу два літаки.

Раніше повідомлялося, що Україна вже заарештувала 249 російських літаків за польоти до окупованого Криму. За даними слідства, на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму. Накладення арешту і проведення подальших слідчих дій дозволить обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі в європейські країни.