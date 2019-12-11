У мережі з'явилося відео враження цілі російською ракетою «Калібр»



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Крилата ракета влучила в мішень на березі Чорного моря

Російський пропагандистський телеканал «Звезда» опублікував відео стрілянини «Калібрами» з фрегата ВМФ РФ Адмірал Ессен» у Чорному морі.

На кадрах, знятих безпілотниками, видно, що крилата ракета влучила у мішень на береговому полігоні. Вона пролетіла за складною траєкторією близько 250 кілометрів за 137 секунд.

Фрегат проєкту 11356 «Адмірал Ессен» — один з новітніх кораблів ВМФ РФ.

Як повідомлялось, українські військові заявили про намір збивати російські безпілотники, які залітатимуть з боку анексованого Криму, зенітно-ракетними комплексами Бук-М1.

До слова, нещодавно Україна завершила розробку крилатої ракети Нептун. На наступному етапі випробування будуть направлені на бойові характеристики ракети.

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек.

Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.