У Мінську почалося засідання контактної групи щодо Донбасу



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Фото: belta.by

Раніше сьогодні у Мінську почалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі

У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер.

«У Мінську почалося засідання тристоронньої контактної групи», - повідомила Оліфер.

Раніше сьогодні у Мінську почалася зустріч робочих підгруп тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, упродовж «хлібного» перемир’я, про яке раніше домовилася ТКГ, з 21 липня по 2 вересня, на Донбасі зафіксовано 32 ворожих обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил.

Як повідомлялось, у вівторок, 3 вересня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу чотири військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.