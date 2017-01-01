У Мінську вирішується питання звільнення заручників на Донбасі

Україна готова обміняти 306 полонених бойовиків на 74 українських полонених на Донбасі

У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми. «У Мінську розпочалося засідання тристоронньої контактної групи», - написала вона.



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Україна готова обміняти 306 полонених бойовиків на 74 українських полонених на Донбасі

У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook Дарка Оліфер, прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми.

«У Мінську розпочалося засідання тристоронньої контактної групи», - написала вона.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що на 29 листопада запланована «дуже серйозна зустріч» у Мінську в гуманітарній підгрупі, під час якої українська сторона сподівається вийти «на конкретну дату звільнення» заручників.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт заявив, що Україна готова обміняти 306 полонених бойовиків на 74 українських полонених на Донбасі.

При цьому кількість полонених українців, яких незаконно утримують бойовики на окупованих територіях Донбасу, зросла до 162, встановлено місцезнаходження 94 із них.