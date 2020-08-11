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    У Мінську завершився другий день протестів: відео

    • Розсилка
    У Мінську завершився другий день протестів - У Мінську завершився другий день протестів: відео
    У Мінську завершився другий день протестів
    Фото: Reuters

    Через сім годин запеклих зіткнень протестуючих з білоруськими силовиками останнім вдалося витіснити громадян з вулиць міста

    Другий день протестів у Мінську підійшов до кінця.

    Про це повідомляє кореспондент ТАСС.

    За даними агенції, через сім годин запеклих зіткнень протестуючих з білоруськими силовиками останнім вдалося витіснити громадян з вулиць міста.

    Спецпідрозділи МВС почали залишати центральні проспекти білоруської столиці. З місць зіткнень також виїжджають автозаки із затриманими.

    Одним з останніх осередків протистояння став район Кунцевщина, де учасники акції звели барикади з бетонних паль і металевої арматури, перекривши проспект Притицького.

    Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

    До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

    Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

    Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

     Читайте також: 
    Білорусь МВС ЗМІ правозахисники вибори Олександр Лукашенко протест чоловік час
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