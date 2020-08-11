Протестувальники оголосили безстроковий страйк у Білорусі з 11 серпня



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Протестувальники оголосили безстроковий страйк у Білорусі з 11 серпня

Акцію оголосили для всіх підприємств країни

У Білорусі на всіх підприємствах протестувальники оголосили акцію безстрокового страйку. Вона починається у вівторок, 11 серпня.

Про це повідомляє інформаційний портал Nexta в Telegram.

Відзначається, що це найефективніший метод боротьби проти «диктаторських режимів і механізм захисту своїх інтересів».

«Це перевірено часом і всією історією профспілкового руху. Затримати кого-небудь неможливо, звільнити всіх - теж», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що силовики у Мінську застосували газ і гранати для розгону протестувальників.

У ці години у столиці Білорусі триває другий день протестів, ввечері силовики оточили вулиці в центрі Мінська.

До слова, російські ЗМІ вже повідомили, що команда опозиційної кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської відмовилася брати участь в акціях протесту після виборів президента Білорусі.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

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