У мирні домовленості треба додати миротворчу місію і питання Криму – Яценюк

Фактично Мінські домовленості – це не повноцінний мирний план, це угода про припинення вогню - заявив Яценюк

Мінські домовленості, на превеликий жаль, не принесли результату. Це означає, що в ці домовленості повинні бути додані: мандат миротворчої операції, хто буде платити - а це Росія повинна платити за відновлення Донецька і Луганська, і доля Автономної Республіки Крим. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у програмі



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Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк

Фактично Мінські домовленості – це не повноцінний мирний план, це угода про припинення вогню - заявив Яценюк

Мінські домовленості, на превеликий жаль, не принесли результату. Це означає, що в ці домовленості повинні бути додані: мандат миротворчої операції, хто буде платити - а це Росія повинна платити за відновлення Донецька і Луганська, і доля Автономної Республіки Крим. Про це заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV у понеділок, 12 лютого.

Він зазначив, що уже три роки діє так званий Мінськ-2: «Фактично Мінські домовленості – це не повноцінний мирний план. Це угода про припинення вогню. На превеликий жаль, навіть один з ключових елементів, а саме припинення вогню з боку Російської Федерації, не був виконаний», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк зазначив, що триває дискусія про введення миротворчого контингенту на територію України: «Миротворчий контингент не є вирішенням проблем - це є одним із елементів, як повернути Донецьк і Луганськ Україні. Проте миротворчий контингент взагалі не зазначений у «Мінську».

Крім того, підкреслив він, із Мінських домовленостей «умисно був вилучений Крим»: «Думаю, що це була також зовнішньополітична стратегія Російської Федерації. Тому мову треба вести і про Донецьк, і про Луганськ, і про Крим».

Він підкреслив, що виступає категорично проти позиції, яка звучить всередині країни про те, що треба забути тимчасово окуповані території, «відрізати їх»: «Я категорично виступаю проти навіть дискусії, що це не наші території. Територія Донецька, Луганська і Криму – це українські території».

«Проте, коли ми повернемо ці території, і цього немає в «Мінську», - хто буде платити за відновлення Донецька і Луганська? Це десятки мільярдів доларів. Відповідно, до закону про деокупацію, чітко вказано, хто за це повинен платити – держава-агресор, а це Російська Федерація».

«Вважаю, що це повинно також стати частиною нових домовленостей по мирному плану відновлення територіальної цілісності України», - наголосив лідер «Народного фронту».