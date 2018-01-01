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    Події в Україні

    Яценюк привітав рішення США про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки

    На думку лідера «Народного фронту», готовність США співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки допоможе протидії російській гібридній агресії
    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав рішення палати представників Конгресу США про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки. «Вітаю важливе рішення Палати представників. Це конкретний приклад нашого успішного діалогу», - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook після того, як конгресмени 404-ма
    • Сьогодні, 14:14
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    На думку лідера «Народного фронту», готовність США співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки допоможе протидії російській гібридній агресії

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав рішення палати представників Конгресу США про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки.

    «Вітаю важливе рішення Палати представників. Це конкретний приклад нашого успішного діалогу», - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook після того, як конгресмени 404-ма голосами схвалили проект «Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки».

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    Як зазначається, проект «Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки» спрямований на просування активнішої взаємодії між Україною і США у сфері кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії.

    Він передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією.

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    Арсеній Яценюк США Народний фронт
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