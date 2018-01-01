Яценюк привітав рішення США про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки

На думку лідера «Народного фронту», готовність США співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки допоможе протидії російській гібридній агресії

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав рішення палати представників Конгресу США про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки. «Вітаю важливе рішення Палати представників. Це конкретний приклад нашого успішного діалогу», - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook після того, як конгресмени 404-ма



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На думку лідера «Народного фронту», готовність США співпрацювати з Україною у сфері кібербезпеки допоможе протидії російській гібридній агресії

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав рішення палати представників Конгресу США про співпрацю з Україною в сфері кібербезпеки.

«Вітаю важливе рішення Палати представників. Це конкретний приклад нашого успішного діалогу», - написав Яценюк на своїй сторінці у Facebook після того, як конгресмени 404-ма голосами схвалили проект «Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки».

Як зазначається, проект «Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки» спрямований на просування активнішої взаємодії між Україною і США у сфері кібербезпеки в умовах протидії російській гібридній агресії.

Він передбачає допомогу Україні в удосконаленні стратегії кібербезпеки, зокрема щодо посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння участі України у програмах обміну інформацією.