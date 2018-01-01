У Яценюка кажуть, що не «торгуються» за крісло голови НБУ

Хоча раніше один із «фронтовиків» розповів, що переговори ведуться

Голова фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак категорично і однозначно спростовав інформацію, яка поширилась в деяких ЗМІ стосовно участі його партії в обговоренні кадрових питань в Нацбанку України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмрежі Facebook. «Позиція «Народного фронту» незмінна –



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Хоча раніше один із «фронтовиків» розповів, що переговори ведуться

Голова фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Максим Бурбак категорично і однозначно спростовав інформацію, яка поширилась в деяких ЗМІ стосовно участі його партії в обговоренні кадрових питань в Нацбанку України. Про це він написав на своїй сторінці у соцмрежі Facebook.

«Позиція «Народного фронту» незмінна – головою НБУ має бути фахова, політично самостійна, незаангажована та незалежна ні від Президента, ні від Уряду, ні від Парламенту людина. Арсенію Яценюку пропонували посаду глави НБУ. Він відмовився від цього і публічно про це заявив. Якщо б «Народний фронт» претендував на посади в керівництві НБУ, то Арсеній Яценюк був би Головою Нацбанку», - написав Бурбак.

Він відмітив, що фракція «Народного фронту» не обговорювала цього питання.

«Ми не зустрічалися з паном Смолієм і категорично спростовуємо чергові чутки про участь «Народного фронту» у якихось домовленостях щодо посадовців в НБУ», - додав нардеп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фракція «Народного фронту» відмовлялась голосувати за Смолія, якщо не отримає для себе посаду його заступника, а то й відразу двох. У коментарі «Главкому» нардеп від «Народного фронту», що входить до складу комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, Віктор Романюк запевняв, що вперше чує про такі ультиматуми. Але депутат визнавав, що переговори йдуть вже тривалий час.

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