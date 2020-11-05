ВООЗ констатувала спалах Covid-19 в Європі

Потрібно всього пару днів, щоб в європейському регіоні кількість випадків зараження зросла на один мільйон випадків, - Клюге

В організації також бачать поступове зростання летальних випадків від Covid-19

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ханс Клюге заявив, що в регіоні фіксують спалах коронавірусу. Про це повідомляє AFP у четвер, 5 листопада.

«Ми, дійсно, бачимо спалах... у тому сенсі, що потрібно всього пару днів, щоб в європейському регіоні кількість випадків зараження зросла на один мільйон випадків», – сказав Клюге.

Він додав, що в організації також бачать поступове зростання летальних випадків від Covid-19.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 листопада підтверджено 48,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 34,7 мільйона закінчилися одужанням і 1,2 мільйона - смертю пацієнтів.

Лідерами за захворюваністю в світі як і раніше залишаються США (9,8 мільйона), Індія (8,4) і Бразилія (5,6). Ще шість країн світу зафіксували понад мільйон Covid-інфікованих - Росія, Франція, Іспанія, Аргентина, Колумбія і Британія.