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    ВООЗ констатувала спалах Covid-19 в Європі

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    Потрібно всього пару днів, щоб в європейському регіоні кількість випадків зараження зросла на один мільйон випадків, - Клюге - ВООЗ констатувала спалах Covid-19 в Європі
    Потрібно всього пару днів, щоб в європейському регіоні кількість випадків зараження зросла на один мільйон випадків, - Клюге

    В організації також бачать поступове зростання летальних випадків від Covid-19

    Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ханс Клюге заявив, що в регіоні фіксують спалах коронавірусу. Про це повідомляє AFP у четвер, 5 листопада.

    «Ми, дійсно, бачимо спалах... у тому сенсі, що потрібно всього пару днів, щоб в європейському регіоні кількість випадків зараження зросла на один мільйон випадків», – сказав Клюге.

    Він додав, що в організації також бачать поступове зростання летальних випадків від Covid-19.

    Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

    Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.

    Також в Італії зафіксовано найбільшу кількість нових випадків Covid-19 від початку пандемії.

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

    Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 листопада підтверджено 48,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 34,7 мільйона закінчилися одужанням і 1,2 мільйона - смертю пацієнтів.

    Лідерами за захворюваністю в світі як і раніше залишаються США (9,8 мільйона), Індія (8,4) і Бразилія (5,6). Ще шість країн світу зафіксували понад мільйон Covid-інфікованих - Росія, Франція, Іспанія, Аргентина, Колумбія і Британія.

    Європа карантин ВООЗ коронавірус
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