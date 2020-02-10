Мукачево: у місті посилене патрулювання, поліція почала «заробляти» на цьому (відео)



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Гроші від мукачівця вимагав майор поліції

Цілодобові патрулі правоохоронців у Мукачеві замість слідкуванням за безпекою починають вимагати гроші у перехожих

Через стрілянину, яка сталась у Мукачеві серед білого дня у п’ятницю, вулиці міста цілодобово патрулює тепер Нацгвардія. Як виявилося, не всі правоохоронці виконують свої обов’язки чесно. Деякі поліціанти самі не проти порушити закон.

Так, Mukachevo.net оприлюднило відео з камер спостереження, як чоловік віддав гроші правоохоронцю. Сам чоловік розповів, що правоохоронець забрав в нього 200 гривень через те, що в нього не було при собі паспорта. Як виявилося, це майор поліції, який був звільнений з правоохоронних органів, однак відновився на роботі через суд.





Раніше повідомлялося, що 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, двоє людей були поранені.

За наказом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у Мукачеві посилено заходи безпеки. Так, напередодні у місто для посилення правопорядку глава МВС розпорядився відправити додаткові сили правоохоронців.

Для охорони громадського порядку в місто Мукачево прибули військовослужбовці полку оперативного призначення імені Івана Богуна. Також залучено гвардійців 2 Галицької бригади. Публічний порядок в місті спільні патрулі гвардійців та працівників поліції охоронятимуть цілодобово з 9 лютого.

До слова, 8 лютого на Закарпатті поліція провела спецоперацію, у результаті якої були затримані сім осіб зі злочинного угруповання. Як повідомляло раніше місцеве ЗМІ, ймовірно, що вони пов’язані зі стріляниною у Мукачеві.