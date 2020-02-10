У Вінниці шахраї вимагали гроші для «перевіряючих зі столиці»



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Шахраї постійно вдосконалюються...

Не лише дзвінками до бізнесменів Вінниччини із пропозиціями або допомогти у вирішенні питань з податківцями, або надати «благодійну допомогу» місцевому керівництву служби відомі шахраї.

Вінницькі податківці вказують, що аферисти почали навідуватися до підприємців із вимаганням грошей та товару для нібито «перевіряючих зі столиці».

Як зазначають у пресслужбі ГУ ДПС у Вінницькій області, зловмисники час від часу міняють мету таких звернень: якщо раніше переважно пропонували свої послуги за винагороду, то нещодавно, завітавши до торговельної точки, вимагали кошти для столичних ревізорів.

Податківці наголошують, що подібні випадки траплялися і в попередні роки, хоча схеми шахрайства були дещо іншими. Адже для заволодіння чужими коштами, шахраї постійно вдосконалюються.

У зв’язку з цим, податківці звертаються до платників з проханням бути пильними та обачними, а якщо стали свідками таких шахрайських чи провокаційних дій, не стояти осторонь, а звертатися до відділу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області за номером телефону (0432) 59-23-50.

Джерело: naparise.com