Позивний «Тихий». Снайпер не повернувся з війни

Андрій Лаврега

Держава не приділяє уваги соціалізації тих, хто пройшов через війну

Мовою оригіналу

Да, это ужасно больно. Андрей Лаврега, позывной «Тихий» - подозреваемый в убийстве ребенка... Доброволец, нигде не оформленный, который стал кавалером ордена «За мужество» 3-й степени в 19 лет за экстраординарные боевые заслуги. Он был снайпером в батальоне «Аратта» Украинской добровольческой армии - и его отличала не стрельба на сверхдальние дистанции, а особая дерзость и бесстрашие, которая есть у молодых бойцов, склонность к риску. Он часто выходил на задачи в серую зону и даже пробирался в тыл российских позиций, чтобы бить без промаха со средних дистанций, чтобы застать врага врасплох. Война стала его университетом, он пошел на фронт в 16 лет, и стал снайпером, чтобы наносить максимальный урон. Вы наверняка видели некоторые из его метких выстрелов на фронтовом видео. «Тихому» было важно, чтобы результаты боевой работы были четко зафиксированы, он старался всегда снимать подтверждение попаданий. И получил орден Лаврега заслуженно - снайперов с такой коллекцией точных выстрелов у нас немного.

Что произошло? Очень важно понять. У этого парня огромные заслуги перед страной, он вел жизнь настоящего героя.

Но все, кто с ним воевал, уверены - у этого парня есть принципы, он бы не открыл огонь в центре Киева просто по заказу. Кто-то наверняка попросил, убедил, замотивировал. Очень хочу узнать выводы следствия. Мне трудно поверить, что это была его личная инициатива, и что это мог быть просто коммерческий вопрос. И честно говоря, трудно поверить, что именно он нажал на спуск. Он так часто рисковал собой и жил жизнью простого солдата-добровольца, у которого ни зарплаты ни соцпакета не было даже минимально, что странно подозревать его в меркантильных интересах. Конечно, молодым парнем, который стал мужчиной на войне, могли сманипулировать.

К сожалению, наше государство не уделяет внимания социализации тех, кто прошел через многие боевые ситуации. Хотя это очень ценные люди. В нашей бюрократизированной системе таким людям нет места, никого не пытаются привлечь и удержать.

Переживаю за товарищей «Тихого» - бойцов одной из самых отчаянных штурмовых групп на российско-украинской войне, которые совершили целую серию невероятно дерзких и эффективных боевых операций. Воинам, получившим запредельные боевые нагрузки, необходимо внимание, социализация, их надо всеми силами удерживать в боевых коллективах, а не отбрасывать и забывать. Буду в Мариуполе скоро - постараюсь встретиться с добровольцами. Людей нельзя оставлять одних. Мы хорошо видим, как ломается тело. Но без участия иногда незаметно у человека ломается душа. У большинства военных профессионалов нервы железные, но иногда человек, не получивший ориентиры, может свернуть не туда...

Убийство, если это будет доказано, ничем оправдать нельзя. Но это дело следствия. Будем смотреть за судом.

Но государство обязано обеспечить контроль и участие в жизни наших воинов, которые отдали и отдают себя войне за независимость. Это наш долг.

Джерело: блог Юрія Бутусова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»